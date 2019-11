Waiblingen: Räuber nehmen Fahrrad an sich

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr überfielen zwei unbekannte Täter einen 19-jährigen Mann in der Nähe einer Unterführung in der Cannonstraße und entwendeten sein Fahrrad.

Das Opfer des Überfalls wurde durch die Räuber verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Gesucht werden zwei dunkelhäutige Männer, die vermutlich gegen 18:30 Uhr mit der S-Bahn S2 von Waiblingen in Richtung Filderstadt fuhren.

Mit dabei hatten sie das entwendete, weiße Mountainbike mit roter Aufschrift. Die Felge des Vorderrades ist rot, die Felge des Hinterrades ist schwarz. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen. (pol/lm)