Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrechern gelang es am Montag zwischen 08:00 Uhr morgens und 20:30 Uhr abends über das Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Bandhausstraße einzudringen.

Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten aufgefundenes Bargeld sowie einen Laptop. Am Gebäude und Inventar entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der 07151 950-0 entgegen.

Erfahrungsgemäß steigen in der dunklen Jahreszeit die Fallzahlen der Wohnungseinbrüche an. Die Polizei ist darauf vorbereitet und geht verstärkt auf Streife und führt auch entsprechende Kontrollen durch. Trotzdem empfiehlt die Polizei sich bestmöglich gegen Einbrüche zu schützen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle steht Ihnen hilfreich zur Seite und ist im Landkreis Rems-Murr unter Tel. 0711/5772-200 erreichbar.

Hier noch die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.