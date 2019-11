Holy Five: Neue Partyreihe im One gut besucht

Die Esslinger Discothek startete die neue Freitag Sause am vergangenen Wochenende

Von Alexander Kappen

Esslingen. „Holy Five“ nennt sich die neue Partyreihe des Clubs „One“ in Esslingen. Der Eintritt kostet fünf Euro, drei Bier kosten fünf Euro, Fünf Mädel bekommen eine Flasche Sekt gratis, alle Cocktails fünf Euro und jedes fünfte Getränk ist kostenlos.

Der bekannte Stuttgarter DJ Rockmaster B war am vergangenen Freitag im One und rockte die Bude mit Hip Hop Beats und allem was Stimmung macht. Auf zwei Floors (der dritte bleibt vorerst weiterhin zu) machten hunderte Party.

Zwei äußerst knapp bekleidete Partygirls im brasilianischen Karnevalsgewand verteilten am Eingang kostenlose alkoholische Shots. Viele männliche Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und ließen sich mit den attraktiven Girls fotografisch ablichten.

Weitere Infos wie immer im Netz: https://www.facebook.com/ONE-Esslingen-145683215526531/