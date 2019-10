Waiblingen/Bittenfeld: Überfall auf Supermarkt

Am Donnerstag, den 10.10.2019, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Überfall in einem Supermarkt in der Hochberger Straße. Zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten den Supermarkt und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von den Verkäuferinnen.

Die Täter erbeuteten hierbei mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Haldenweg und von dort aus in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, Größe 1,60 m und 1,70 m, normale Statur, Bekleidung: ein Täter trug eine schwarzes „Basecap“ mit rotem Schild und eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen, der zweite Täter ein schwarzes “ Basecap“, eine grau/schwarze Jacke und schwarze Jogginghose mit roten Streifen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 07151/950422 zu melden. (pol/fm)