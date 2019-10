Stuttgart: Eine Tote nach Brand in Sillenbuch

Eine Frau ist am Mittwoch (09.10.2019) bei einem Wohnungsbrand an der Eduard-Steinle-Straße tot in der ausgebrannten Wohnung gefunden worden. Hausbewohner bemerkten gegen 23.15 Uhr Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss und alarmierten die Feuerwehr.

Kräfte der Feuerwehr entdeckten die Frau bei den Löscharbeiten und bargen sie.

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Toten um die 66 Jahre alte Wohnungsinhaberin. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. (pol/fm)