Schwäbisch Hall-Hessental: Mann schüttet Verkäuferin heißen Kaffee über den Kopf

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in

einer Bäckerei in der Haller Straße.

Im Zuge dieser

Auseinandersetzung schüttete ein Mann einer Verkäuferin heißen Kaffee

über den Kopf, den er zuvor bestellt hatte. Die 52-Jährige wurde bei

dem Vorfall leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern

an. (pol/mf)