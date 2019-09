Leonberg: Einrecher und Dealer-Bande festgenommen

Festnahmemaßnahmen wegen schweren Bandendiebstahls und Handels mit Betäubungsmitteln in Leonberg (Kreis Böblingen) und Simmozheim (Landkreis Calw) :

Wegen schweren Bandendiebstahls und Handels mit Betäubungsmittel ermittelt die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Böblingen derzeit gegen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren.

Nach einem Wohnungseinbruch am 26. Dezember 2018 in der Robert-Koch-Straße in Leonberg, bei dem ein Geschädigter vermutlich mit einer Schusswaffe bedroht worden war, hatten die Ermittler der Kriminalpolizei erste Hinweise auf vier Tatverdächtige aus Leonberg erhalten.

Ende Januar 2019 wurde ein Einbruch in eine Spielhalle in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen verübt. Auf der Flucht verlor ein vermeintlicher Täter eine Umhängetasche.

Spuren, die an der Tasche zu finden waren, konnten einem 29-jährigen Mann zugeordnet werden, der Teil der Vierer-Bande sein dürfte. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten auch die drei verbleibenden Tatverdächtigen identifiziert werde.

Es handelt sich um einen 21 und zwei 20 Jahre alte Männer. Verdeckte Maßnahmen erhärteten den Verdacht, dass die beiden 20-Jährigen darüber hinaus auch einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betreiben sollen. Außerdem konnte festgestellt werden, dass Kontakt zu einem 18-Jährigen, der ebenfalls in Leonberg wohnhaft ist, und einem 23-Jährigen aus Simmozheim (Lankreis Calw) besteht.

Diese beiden jungen Männer werden verdächtigt Anfang September 2019 in einen Elektrogroßhandel in der Leonberg-Gebersheim eingebrochen zu sein und Smartphones im Wert von rund 40.000 Euro erbeutet zu haben.

Die Tätergruppierung dürfte ferner für weitere Einbrüche im Stadtkern sowie in einem Industriegebiet Leonbergs in Frage kommen.

Die Wohnungen aller sechs Tatverdächtigen wurden am Mittwochmorgen auf richterlichen Beschluss durchsucht. Die Durchsuchungen führten zu Sicherstellung von Beweismitteln, darunter eine Schusswaffe, etwa ein Kilogramm bereits portioniertes und verkaufsfertig abgepacktes Marihuana, sowie weiteren kleinen Mengen Betäubungsmittel und entsprechenden Utensilien.

Gegen den 29-jährigen deutsch-libanesischen Tatverdächtigen und die beiden 20 Jahre alten syrischen Komplizen hat der Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl erlassen.

Der 21-Jährige und die beiden 18- und 23-jährigen Männer wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen wurden durch Ermittler des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchgeführt, die von Beamten des Spezialeinsatzkommandos und der Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden. (pol/fm)