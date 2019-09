174. Cannstatter Volksfest: Bierpreis auf Rekordhoch

Vom 27. September bis 13. Oktober wird auf dem Wasen wieder Europas 2. größtes Volksfest gefeiert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Maß kostet in diesem Jahr 11,20 Euro auf dem Cannstatter Volksfest. Zum allerersten Mal klettert der Preis damit auf über 11 Euro. Auf dem Münchner Oktoberfest kostet die Maß allerdings noch mehr: 11,80 Euro. Die Festwirte begründen die Erhöhung mit gestiegenen Kosten für Reinigungs- und Sicherheitspersonal.

Das Rauchen in den Bierzelten wird in Stuttgart weiterhin erlaubt sein. Anders als auf dem Oktoberfest wo man in den Zelten nicht rauchen darf, sind die Glimmstengel auf dem Wasen weiter erlaubt. Auch in diesem Jahr…

Auch die Alpina Achterbahn wechselt in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Cannstatter Wasen. Bisher stand sie immer in München auf dem Oktoberfest. Scheint so dass sich das alte Sprichwort bewahrheitet: Gottes größte Gabe ist der Schwabe.

Mit dem Cannstatter Volksfest auf dem Wasen in Stuttgart Bad Cannstatt erleben die Besucher der Landeshauptstadt nicht nur das bedeutendste Fest Baden-Württembergs, sondern das zweitgrößte Volksfest bundes-, wenn nicht sogar weltweit.

1818 von König Wilhelm I. in Zeiten politischer Wirren und wirtschaftlicher Schwäche dem Volk gestiftet, lockt es mittlerweile jedes Jahr zur Herbstzeit rund vier Millionen Gäste aus nah und fern auf den Wasen Stuttgart.

Öffnungszeiten27.09. bis 13.10.2019

Montag bis Donnerstag 12-23 Uhr Freitag 12-24 Uhr Samstag 11-24 Uhr Sonntag 11-23 Uhr