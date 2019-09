Zuffenhausen: Casino ausgeraubt

Mit Hubschraubern jagd die Polizei seit gestern Nacht die beiden Räuber – bisher erfolglos.

Von Alexander Kappen

Zuffenhausen. Thrill, Spaß und Glück will der normale Besucher in einem Casino erleben – normalerweise. In einem Zuffenhausener Casino hieß es in der Nacht von Montag auf Dienstag aber: „Geld her!“ Zwei Männer erbeuteten so um Mitternacht mehrere hundert Euro und flüchteten. Die Polizei begann die Jagd umgehend – mithilfe mehrerer Hubschrauber… Bisher erfolglos.

Ein Polizeisprecher informierte die Öffentlichkeit am Dienstagmorgen. Die Meldung schaffte es sogar in die Online-Nachrichten des Fernsehsenders ZDF!

Weitere Infos über die beiden Männer, wie eine genauere Beschreibung oder ob sie bewaffnet sind, konnte oder durfte der Polizeisprecher nicht vermelden. Weitere Infos werden wohl folgen…

Im Juni 2018 wurde zuletzt ein Casino in Zuffenhausen überfallen. Damals fahndete die Polizei im Internet mit Fotos der Gangster aus der Überwachungskamera.

Statistik: Deutschlandweit nehmen die Überfälle auf Casinos immer weiter zu.