Ludwigsburg: Fahrzeuge mit Feuerlöscher besprüht

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge in einer Parkgarage in der Pflugfelder Straße in Ludwigsburg mit einem Feuerlöscher.

Bei einem dort abgestellten VW-Bus wurde auch die Heckscheibe eingeschlagen, aus einem unverschlossenen PKW wurden Gegenstände entnommen und in der Garage verteilt. Der Unbekannte riss in der Garage auch Warnbarken und Schilder herunter. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07141/18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.