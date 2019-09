174. Cannstatter Volksfest: In 11 Tagen geht´s los

Vom 27. September bis 13. Oktober wird auf dem Wasen wieder Europas 2.größtes Volksfest gefeiert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Veranstalter hoffen natürlich, dass das sonnige Restsommer-Wetter bis zum Beginn am Freitag, dem 27. September hält. Mit dem Cannstatter Volksfest auf dem Wasen in Stuttgart Bad Cannstatt erleben die Besucher der Landeshauptstadt nicht nur das bedeutendste Fest Baden-Württembergs, sondern das zweitgrößte Volksfest bundes-, wenn nicht sogar weltweit. 1818 von König Wilhelm I. in Zeiten politischer Wirren und wirtschaftlicher Schwäche dem Volk gestiftet, lockt es mittlerweile jedes Jahr zur Herbstzeit rund vier Millionen Gäste aus nah und fern auf den Wasen Stuttgart.

Rund 320 Beschicker sorgen mit ihren Fahr- und Vergnügungsgeschäften, leckeren Speisen und Getränken, mit Musik und Partystimmung in den prächtig geschmückten Festzelten für eine unverwechselbare Atmosphäre. Der Traditionsmorgen vor der Fruchtsäule, der farbenfrohe Volksfestumzug mit mehr als 3.500 Mitwirkenden, eine Wettfahrt der Heißluftballone, zwei Familientage mit reduzierten Preisen, der Krämermarkt und zum krönenden Abschluss ein spektakuläres Musikfeuerwerk stehen ebenfalls auf dem Programm. Acht Festzelte werden wieder täglich brechend voll sein, brechend voll werden wohl auch wieder viele Besucher des Volksfestes sein. Stuttgart Journal rät deshalb zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel: S-Bahn Linie 1 Haltestelle Cannstatt.

Öffnungszeiten27.09. bis 13.10.2019

Montag bis Donnerstag 12-23 Uhr Freitag 12-24 Uhr Samstag 11-24 Uhr Sonntag 11-23 Uhr

