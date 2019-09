Faszination Wald: Großer Wald-Tag in Urbach

Sonntag, 15. September: Aktionstag am Forst-Stützpunkt Urbach / Tag des Schwäbischen Waldes Nahezu die Hälfte des Rems-Murr-Kreises, rund 40%, ist mit Wald bedeckt: „Schon deshalb hat der Wald hier schon immer eine zentrale Bedeutung. Dies gilt heute mehr denn je. Nach einem erfolgreichen ‚Tag der Landwirtschaft‘ rückt der Rems-Murr-Kreis mit einem ‚Tag des Waldes‘ den Wald und damit unsere Natur erneut in den Mittelpunkt der Remstal Gartenschau 2019“, so Landrat Richard Sigel.

Als Beitrag des Landratsamts zur Remstal Gartenschau 2019 findet am kommenden Sonntag, 15. September, ein großer Wald-Tag am Forst-Stützpunkt Urbach, statt. Vor Ort gibt es zahlreiche Informationen und Erlebnisse rund um den Wald: Im Fokus stehen unter anderem die Herausforderungen der Waldpflege im Klimawandel, der Naturschutz und die Vielfalt der Amphibienwelt. Beim „Wald-Tag“ können Jung und Alt den Wald in seinen unterschiedlichsten Facetten erleben und an zahlreichen Stationen staunen, ausprobieren und genießen. Zahlreiche Forst-Experten stehen für Fragen zur Verfügung. Die Schwäbische WaldFee Leonie Treml und Remsi, das Maskottchen der Gartenschau, werden auch vor Ort sein. Die Veranstaltung findet als Kooperation des Rems-Murr-Kreises und ForstBW von 10 bis 17 Uhr statt. Der Tag ergänzt das vielfältige Programm der Gemeinde Urbach im Rahmen der Remstal-Gartenschau rund um den Wald mit ihrem Wald-Erlebnis-Pfad. Zeitgleich findet am Sonntag, den 15. September „Der Tag des Schwäbischen Waldes“ statt, der alljährlich mit rund 50 Veranstaltungen Inspirationen für einen erlebnisreichen Ausflugstag im Schwäbischen Wald rund um Natur, Kultur und Genuss bietet. (pm)