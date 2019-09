Fellbach: Randalierende bei Wohncity

Von Passanten wurden am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere junge Männer dabei beobachtet, wie sie in einem Innenhof in der Cannstatter Straße gegen Gebäudefassaden traten und untereinander schlägerten. Die anschließend eingetroffenen Beamten wurden von den Männern umgehend beleidigt.

Bei der Kontrolle wollten die Personen sich auch nicht der Polizei gegenüber ausweisen. Wegen des hohen Aggressionspotentials der betrunkenen Männer wurde noch eine weitere Polizeistreife hinzugezogen. Ein Beamter wurde körperlich angegriffen, woraufhin der Aggressor von der Polizei zur Lagebewältigung mit einer Handschließe fixiert wurde. Die Männer, die zwischen 17 und 20 Jahre alt waren, erhielten Platzverweise. Ein 19-Jähriger konnte sich nicht beruhigen und trat noch gegen Verkehrszeichen, woraufhin er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen wurde. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren gegen die Männer wegen Beleidigungen und Widerstand eingeleitet.