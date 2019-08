Stuttgarter Ausflugs-Tipp: Riverhouse am Neckar

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ein schöner noch recht unbekannter Ausflugstipp ist das „Riverhouse“ direkt am Neckar gelegen. Nahe des Max Eyth-Sees kann man hier Wassersport vom Feinsten genießen. Zudem gibt es hier leckere Burger zum Verspeisen.

„Bei uns gibt es immer viel Action“ sagt Riverhouse-Geschäftsführer

Es liegt mitten in den Steillagen-Weinbergen direkt am Fluss Neckar in einem wunderschönen Landschaftsschutzgebiet und doch zentral zwischen Stuttgart-Münster und Mühlhausen. Man kann hier feiern & tagen Sie im Riverhouse mit Neckarterrasse, am Riverbeach, im Riverview – dem Weinberghaus, oder auf den Riverboats.

Auf Anfrage übernimmt das Riverhouse-Team auch die Organisation von exklusiven Events wie z.B. maßgeschneiderte Veranstaltungen & Team-Events (Drachenboot, Weinsafari, Schwabenolympiade, Geocaching, Flossboote u.v.m.), sowie von Tagungen & Seminaren.

Location-Adresse:

Austraße 370

70376 Stuttgart-Münster

Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertags ab 10 Uhr ansonsten Zutritt nur nach Reservierung der gesamten Location