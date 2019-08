Zuffenhausen: Tankstelle überfallen

Ein bislang unbekannter, mit einer Sturmhaube maskierter Mann, betrat am Dienstagabend (20.08.2019) gegen 20.30 Uhr eine Tankstelle in Stuttgart-Zuffenhausen und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld, woraufhin ihm von der allein anwesenden Mitarbeiterin mehrere Hundert Euro in Scheinen ausgehändigt wurden.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Beschreibung des Täters: Zirka 18-20 Jahre alt, von dünner Statur, er hatte einen Schnauzbart und einen dunklen Teint. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Kappe, einem weißen Oberteil mit langen Ärmeln, einer schwarzen Jogginghose. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Augen- und Mundausschnitt maskiert. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.