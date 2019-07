Urbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 60 Jahre alter Mann verstarb am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Schorndorfer Straße. Der Mann nahm im Inneren eines Transporters einen kraftstoffbetriebenen Druckluftkompressor in Betrieb.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sämtliche Türen des Fahrzeugs geschlossen, weshalb es zu einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid – Konzentration kam, an der der Mann letztlich verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol/fm)