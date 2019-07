Kuchen: Schwer Verletzten am Bahngleis gefunden

Am Sonntagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, wurde der Polizei eine verletzte Person im Bereich des Haltepunktes Kuchen mitgeteilt. Vor Ort konnte zwischen der Schallschutzwand und dem Gleis der Strecke Ulm-Stuttgart ein 23-Jähriger aufgefunden werden.

Er war stark betrunken und hatte eine stark blutende Wunde am Kopf und Schürwunden im Gesicht und an den Beinen. Er wurde vom Notarzt in eine Klinik eingewiesen. Wie der Mann dorthin kam, konnte bisher nicht geklärt werden. Dass ein Kontakt mit einem Zug stattgefunden hat, kann ausgeschlossen werden. (pol/mp)