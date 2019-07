Hamburger Fischmarkt: Noch bis Sonntag auf Karlsplatz

Nahe des Marktplatzes geht´s wieder nordisch zu. Es wird lautstark der frischeste Fisch angepriesen und echte Schiffe und Leuchttürme stehen dann wieder als lebensgroße Deko bereit.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Heut geh ich noch auf den Fischmarkt auf ein Weinchen und lecker Fisch“, raunten sich gestern zwei Gäste in der Stammkneipe des Stuttgart Journal Reporters zu. Zurzeit ist wieder der Hamburger Vorzeigemarkt zu Gast. Die Marktschreier übertönen sich gegenseitig mit ihren vorlauten Sprüchen. Noch bis Sonntag kann man auf dem Karlsplatz Hamburger Fisch essen und ein echtes Schiff bestaunen.

Es wird wieder am offenen Feuer Lachs geräuchert, gemeinsam bei einer Hocketse Fischbrötchen genossen, am riesigen Partyboot „Trudl“ angestoßen, den leuchtenden Leuchtturm (auf dem gekocht wird) bestaunt und bei Livemusik geschunkelt.

Die Mitarbeiter des Party-Boots „Trudl“ touren durchs ganze Land. Und werden dann auch in Stuttgart vor Ort sein. „Alle Leute lieben unser Partyboot“, freut sich ein Mitarbeiter. An Weihnachten zum Beispiel verwandelt sich das Schiff in Köln in ein Glühweinboot.

Es gibt wieder nordische Spezialitäten: Käse, Wurst, Gemüse, Obst, Süßigkeiten, Schiffsdeko (goldfarbene Taucherglocken, Kompasse, Schiffsanker…) und vieles mehr.

Die bekannten Fischmarkt-„Schreihälse“ wie Aale-Dieter und Co. sorgen wieder für Gänsehaut und lassen wieder Lachse und Makrelen über den Markt fliegen: „Frischer Fisch, greift zu ihr Seenasen!“

Zum 150jährigen Jubiläum der „Seenotretter“ tritt dieses Jahr der Aulendorfer Marinechor auf und wird die Gäste am 18. Juli 2015 um 13:00 Uhr, 16:00 Uhr und 18:00 Uhr mit waschechten Seemannsliedern begeistern.

Seit über 20 Jahren ist der Hamburger Fischmarkt in Stuttgart zu Gast – und das Traditionsfest ist eines der Lieblinge der Stuttgarter! Bis in die späten Abendstunden wird hier gefeiert und genossen…