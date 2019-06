Gastrocheck: Café „Uferlos“ in Esslingen

Die wohl schönste Location der Mittelalterstadt lockt mit einer tollen Außenterasse und leckeren Drinks.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Wunderschöndirekt am Neckar sitzt man auf der Außenterasse des Café „Uferlos“. Der Name spielt auf die Lage der wohl schönsten Location von Esslingen an. Der Innenbereich des Pavillons ist aber auch sehr gemütlich. Durch das viele Glas hat man nämlich einen guten Blick auf den Neckar aber auch auf den Esslinger Hauptpark: „die Maille“. Mehr Natur geht wohl nicht. Bei schönem Wetter sucht man deshalb auch vergeblich einen Platz im beliebten Café Uferlos. Das bietet einen täglich wechselnden Mittagstisch an.

Dessen überdurchschnittlich nette Inhaberin mixt derweil dem Stuttgart Journal Gastrotester regelmäßig sein derzeitiges Lieblingsgetränk: Ein Holunderblütensirup-Schorle (0,4 Liter 4 Euro). Frische Minzblätter und Eiswürfel verfeinern das Getränk. Auch ohne Alkohol kann man einen Gaumengenuss haben!

Neben allen möglichen Bieren und Fruchtsäften stehen auch leckere Drinks auf der Getränkekarte: Aperol Sprizz (5,50 Euro), Cuba Libre ( 6,50 Euro), Gin Tonic Bombay Saphire (6,50 Euro) und leckere (Weiss-)Weine zum Beispiel aus Südtirol: Weissburgunder Gries und der Bozen, Roseweine aus Spanien und Rotweine aus Mallorca und Portugal.

„Ich bin sehr froh, ein Café in so einer tollen Lage gepachtet zu haben“, sagt Marina Siaga, die Chefin des „Uferlos“.

Café Uferlos, Maille 1, 73728 Esslingen am Neckar, Öffnungszeiten: Täglich 11-23 Uhr