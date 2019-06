Vans BMX Pro Cup 2019 – Stuttgart / Waiblingen

Die Vans BMX Pro Cup Tour kommt vom 14. bis 16. Juni nach Waiblingen / Stuttgart. Dabei löst Waiblingen die bislang einzige Cup-Station in Europa Malaga / Spanien ab.

Von Dirk Meyer

Die Vans BMX Pro Cup Tour setzt ihre aufregende Welttournee auch 2019 fort und zeigt die talentiertesten Namen in BMX-Sport: Dabei kämpft wieder die Elite um die Weltmeisterschafts-Spitzenplätze. Das BMX-Event ist weltweit die ultimative Plattform für die BMX-Disziplin Park und präsentiert die Hochkaräter des BMX-Sports.

Den einzigen halt in Europa macht die Vans BMX Pro Cup 2019 dabei in Waiblingen. Neben den amtierenden VANS BMX Pro Cup-Champions Larry Edgar und Teresa Azcoaga werden unter anderem auch Dennis Enarson, Alex Hiam und Angie Marino an den Start gehen.

Vans BMX Pro Cup 2019 Veranstaltungsort: Skatepool Waiblingen

Map / Karte: Hier findet ihr den Skatepool Waiblingen:

Wann: Vans BMX Pro Cup Waiblingen Zeiten

Ihr wollt den Vans BMX Pro Cup 2019 besuchen? Folgend die Termine für die Veranstatltung in Waiblingen / Stuttgart.

Fr. 14.06.2019: 12.45 – 19.00 Uhr ( Herren Regional Qualifikation)

Sa. 15.06.2019: 10.45 – 18.30 Uhr ( Herren-Halbfinale / Vorrunde, Halbfinale, Finale Frauen)

So. 16.06.2019: 11.00 – 15.30 Uhr ( Finale der Männer / Bester Trick)

Vans BMX Pro Cup 2019 Hintergrund

Die Vans BMX Pro Cup-Serie wurde 2017 als weltweit definitive Plattform für BMX-Parkgeländewettbewerbe vorgestellt und zeigt die talentiertesten BMX-Athleten aus der ganzen Welt.

Der Vans BMX Pro Cup beginnt seine dritte Saison im australischen Sydney, als die Serie auf Welttournee geht und mit der Krönung der Vans BMX Pro Cup-Weltmeister von 2019 endet Huntington Beach, CA, USA. Weitere Informationen zum Wettkampfformat, den Standorten, den Athleten und den Sanktionen finden Sie unter vansbmxprocup.com

Vans BMX Pro Cup 2019 Standort Waiblingen / Stuttgart

Die Jahre zuvor fand die Wettkampf Serie für Europa im spanischen Malaga statt. Doch die Veranstalter war schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer geeigneten Bahn in Deutschland. Als die deutsche Niederlassung vom US-amerikanischen Sportschuh Hersteller „Vans“ davon hörten, dass zur Remstal Gartenschau 2019 die über zwei Meter tiefen Bowl BMX- und Skateanlage geschaffen wurde, war ein vor Ort Besuch klar. Und schon waren sich Veranstalter und Stadt einig. Die neue Europa Station vom Vans BMX Pro Cup war Stuttgart / Waiblingen.