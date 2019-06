Gastrocheck Neueröffnung: Gaststätte „Bospurus“

Am Kernerplatz in der Stadtmitte gibt es ein neues Lokal mit südländischen Spezialitäten und im farbenfrohen Ambiente.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im ehemaligen Lokal „Kismet“ am Kernerplatz in der Stadtmitte hat ein neues Restaurant eröffnet. Das „Bospurus“ bietet goldene Polsterstühle, farbenfrohe Bilder an der Wand, orientalische Dips, Cacik (türkischen Tstatziki) und eine leckere Grillplatte (17,90 Euro).

Montag bis Freitag gibt es ab 11.30 Uhr ein Mittagsmenu, bestehend aus drei Gängen, das täglich wechselt. Zum Beispiel wird hier Brokkoli im Römertopf – mit Käse überbacken – angeboten. Immer gleich ist der Hackfleischspies mit Gemüse, Reis und Salat, den es zum Menu hinzu gibt.

Der Service ist südländisch herzlich. Mehr Infos wie immer im Netz: www.restaurant-bosporus.com

Bospurus, Kernerplatz 5, 70173 Stuttgart (Mitte), Öffnungszeiten Mo-Fr 11-15+17-0, Sa 17-0, So 17-23 Uhr