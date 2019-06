Rauch aus Wohnung: Feuerwehr und Rettungsdienst-Einsatz

Böblingen. Eine auf einem eingeschalteten Herd vergessene

Plastikschüssel im fünften Stock einer Wohnanlage in der Amsterdamer

Straße hat am Donnertagnachmittag für einen größeren Einsatz von

Rettungskräften geführt.



Anwohner bemerkten gegen 15:40 Uhr dichten Rauch aus der Wohnung

und wählten den Notruf. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 16

Mitarbeitende des Rettungsdienstes und fünf Streifenbesatzungen der

Polizei waren in kurzer Zeit vor Ort. Die Feuerwehr musste die

verschlossene Wohnung öffnen und die Einsatzkräfte konnten zunächst

nur unter Atemschutz vorgehen. Die Räume waren jedoch verlassen und

Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des durch den Rauch

entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor (pol/fm)