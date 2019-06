Schorndorf: Blitzeinschlag in Wohnhaus

Rems-Murr-Kreis. In ein Wohnhaus hat am Montagabend in Schorndorf der Blitz eingeschlagen. Eine Nachbarin hatte gegen 18:15 Uhr bemerkt, dass der Blitz in das Dachgeschoss eines Reihenhauses im Richterweg eingeschlagen hatte und die Feuerwehr alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 6 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an und löschten den Brand. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen.

Die Bewohner und Nachbarn hatten ihre Wohnhäuser vorsorglich verlassen, verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner.

Die Polizei war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf circa 40.000 Euro beziffert. (pol/lm)