Tourismus-Boom hält an

Stuttgart / Baden-Württemberg. Der Tourismus in Stuttgart und in der Region Stuttgart ist erneut erfolgreich und verzeichnete 2018 ein positives Ergebnis.

Mit 3,91 Millionen Übernachtungen in der Landeshauptstadt und 9,09 Millionen Übernachtungen in der Region wurde die bisher beste Jahresbilanz für den Tourismus in der Gesamtregion Stuttgart erreicht.

Deutliche Wachstumsimpulse kamen dabei aus den Auslandsmärkten.

Übernachtungs- und Gästezahlen

Der langfristige Wachstumstrend des Stuttgart-Tourismus hält an. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Stadt Stuttgart und des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wurden im Jahr 2018 2.062.673 Gäste in den Stuttgarter Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten (inkl. Camping) registriert.

Das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gäste buchten 3.911.781 Millionen Übernachtungen bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 1,9 Tagen.

Die Übernachtungszahlen des Jahres 2017 wurden um 3,4 Prozent übertroffen.

Damit schreibt der Stuttgarter Übernachtungstourismus seine konstante Erfolgsgeschichte auch 2018 fort und verzeichnete zum neunten Mal in Folge seit dem Jahr 2009 Steigerungsraten. Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten behauptet Stuttgart seinen Platz auf Position 8.

Übernachtungsangebot und Auslastung der Betriebe in Stuttgart

2018 standen den Gästen der Landeshauptstadt 172 Übernachtungsbetriebe mit insgesamt 21.504 Schlafgelegenheiten (Betten in der Hotellerie plus Stell- und Zeltplätze auf dem Campingplatz) zur Verfügung.

„Die durchschnittliche Auslastung der Schlafgelegenheiten in den Beherbergungsbetrieben lag 2018 bei 50,3 Prozent und damit trotz eines deutlichen Ausbaus der Übernachtungskapazitäten auf einem ähnlich hohen Wert wie in den Vorjahren“, sagt Thomas Schwarz, der Leiter des Statistischen Amts der Landeshauptstadt Stuttgart.

Übernachtungen im saisonalen Verlauf

Die saisonale Entwicklung 2018 fiel ähnlich wie im Vorjahr sehr heterogen aus. Bis auf Mai verzeichneten alle Monate Rekordergebnisse. Volumenstärkster Monat war mit 375.746 Übernachtungen der Oktober, dicht gefolgt vom Juli (361.010 Übernachtungen). Letzterer zählt – wie die anderen Sommermonate übrigens auch – zu den Monaten, die sich seit 2000 am besten entwickelt haben.

Die größte Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreichte 2018 mit insgesamt 344.015 Übernachtungen und einem Plus von 13,9 Prozent der Monat Juni.

Den zweitgrößten Zuwachs (10,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchte der Februar – zum guten Ergebnis haben hier auch Messen wie die Intergastra oder R+T beigetragen.

Im Mai (minus 13,6 Prozent) führten veränderte Ferien- und Feiertage zu eingeschränktem Geschäftsreisetourismus. Mit einer leichten Steigerung von 1,0 Prozent im Dezember (316.377 Übernachtungen) schloss das Jahr gut ab.

Herkunft der Übernachtungsgäste

Das Verhältnis der Übernachtungen deutscher und ausländischer Besucher beträgt 2018 69:31 und fällt damit ähnlich wie in den Vorjahren aus.

Deutschland, der wichtigste Quellmarkt für Stuttgart, erzielte 2.689.286 Übernachtungen und ein Plus von 2,3 Prozent. Stärker ausgeprägt als bei den Gästen aus dem Inland waren die Zuwachsraten 2018 bei den ausländischen Gästen.

Bei diesen stieg das Übernachtungsvolumen (1.222.495 Übernachtungen) um 6,1 Prozent an.

Die USA stellen mit 163.117 Übernachtungen nach wie vor den größten ausländischen Markt für Stuttgart dar – trotz eines Minus von 4,9 Prozent.

Mit insgesamt 144.833 Übernachtungen hat sich die Schweiz als erfolgreicher touristischer Quellmarkt eindeutig auf Platz zwei positioniert.

Nach mehreren Jahren des kontinuierlichen Wachstums hat sie auch 2018 zugelegt (3,9 Prozent).

Großbritannien behauptet mit 71.352 Übernachtungen seinen Platz an dritter Stelle. An Position vier steht nach wie vor der chinesische Markt (68.554 Übernachtungen), Platz fünf belegt Italien (64.247 Übernachtungen), mit einer hohen Steigerungsrate von plus 14,8 Prozent.

Dicht gefolgt vom österreichischen (63.450 Übernachtungen / an Position sechs) und französischen Markt (59.180 Übernachtungen / auf Rang sieben), beide Märkte ebenso mit hohen Zuwachsraten von 12,3 bzw. 15,8 Prozent.

Indien erzielte 2018 ein kräftiges Plus von 16,4 (45.473 Übernachtungen). Und auch die arabischen Golfstaaten schnitten im Vergleich zum Vorjahr 2018 wieder mit einem Zuwachs von plus 3,4 Prozent (25.199 Übernachtungen) ab.

Region Stuttgart

Die touristische Bilanz für die Gesamtregion Stuttgart (fünf Landkreise und Landeshauptstadt Stuttgart) fiel 2018 ähnlich positiv wie in der Landeshauptstadt aus und erreichte erstmals über 9 Millionen Übernachtungen (genau 9.097.347) in 814 Betrieben (insgesamt 58.821 Betten).

Das Übernachtungsvolumen wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,6 Prozent gesteigert.

Auch in der Region stiegen die Übernachtungen ausländischer Gäste im Vergleich zum Vorjahr stärker (5,7 Prozent) als bei den Gästen aus dem Inland. Dabei ist das Verhältnis an in- und ausländischen Gästen ist konstant geblieben (73:27).

Die Tourismusbilanz in den einzelnen Landkreisen zeigt sich uneinheitlich: Ludwigsburg erzielte den prozentual größten Zuwachs (7,3 Prozent / 1.091.443 Übernachtungen).

Und war so Gewinner 2018 unter den Landkreisen. Auch Esslingen, mit Abstand volumenstärkster Landkreis in der Region, weist ein erfreuliches Wachstum auf (plus 5,9 Prozent /1.621.975 Übernachtungen) und steht nach dem Übernachtungsvolumen weiterhin auf Platz eins.

Wie 2017 auch, erreichen die Landkreise Rems-Murr (plus 1,6 Prozent / 717.758 Übernachtungen) und Böblingen (plus 1,7 Prozent / 1.164.705 Übernachtungen) beide ein leichtes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Der Landkreis Göppingen, der im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerungsrate vermeldete, konnte sein Niveau nicht halten und verbuchte ein leichtes Minus (-1,7 Prozent / 589.685 Übernachtungen).