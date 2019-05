Live-Musik am Hafenmarkt: Esslinger Oldie Nights

Das beliebte Highlight im Esslinger Eventkalender findet vom 7. Bis 9. Juni statt

Von Alexander Kappen

Esslingen. Volle Hütte am Esslinger Hafenmarkt – die Oldie Nights stehen kurz vor der Tür.

Von Freitag, dem 7. Juni bis Sonntag, dem 9. Juni findet die beliebte Live Musik Veranstaltung statt. Die Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Das Kombiticket für alle drei Tage liegt bei 35 Euro.

Am Freitag Treten „Siggi Schwarz“ mit Hits von Gary Moore und „Stoned“ mit Hits von den Rolling Stones auf. Am Samstag sielen „Quotime“ Klassiker von Status Quo und „Cold As Ice“ Songs von Foreigner. Am Sonntag huldigen „Agnethas Affair“ ABBA und „Juice Cocker“ Joe Cocker.