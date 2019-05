Wernau / Plochingen: Falschfahrer auf der B10 / B313

Kreis Esslingen: Zeugen und Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung sucht das Polizeirevier Nürtingen zu einem Vorfall mit einer Falschfahrerin am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten auf der B 10 bzw. B 313 einen braunen Porsche Boxster mit BB-Kennzeichen, der zunächst in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs war, plötzlich am Plochinger Dreieck wendete und die Überleitung von der B 313 auf die B 10 Richtung Göppingen als Falschfahrer Richtung Wendlingen befuhr.

Bei diesem Manöver wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Intensive Fahndungsmaßnahmen, an denen sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, verliefen zunächst erfolglos.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte eine 78-jährige Frau aus Sindelfingen als mutmaßliche Falschfahrerin ermittelt werden. Sie musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart sofort ihren Führerschein abgeben.

Verkehrsteilnehmer, welche die Fahrweise der Porschefahrerin beobachtet haben oder möglicherweise sogar gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 zu melden. (pol/fm)