Schorndorf: Vandalen auf der Remstal Gartenschau

Rems-Murr-Kreis. In der Joh.-Phil.-Palm-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag drei große Blumenkübel, in denen zwei Meter große Palmen eingepflanzt sind, umgekippt.

Die Kübel nahmen Schaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wurde. Die Pflanzen selbst blieben unbeschadet.

Hinweise hierzu nimmt die Schorndorfer Polizei unter Tel 07181/2040 entgegen. (pol/mp)