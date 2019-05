Weilimdorf: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Stuttgart-Weilimdorf. Am Dienstagabend geriet ein Fahrzeug in einer Tiefgarage an der Landauer Straße in Brand.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet ein schon länger in Tiefgarage geparkter Mercedes-Benz älteren Baujahres gegen 23.45 Uhr in Brand.

Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Fahrzeug.

Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000 Euro an Fahrzeug und Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. (pol/)