Zuffenhausen: 11-Jährige angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen. Eine 60 Jahre alter Fahrerin eines VW Polo hat am Dienstagnachmittag in der Haldenrainstraße ein 11 Jahre altes Mädchen angefahren und dabei schwer verletzt. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um das Kind und brachten es in ein Krankenhaus.

Offensichtlich rannte das Mädchen gegen 15.35 Uhr hinter einem Bus, welcher sich an der Bushaltestelle Fürfelder Straße in Richtung Zuffenhausen befand, bei Rot leuchtender Fußgängerampel auf die Fahrbahn.

Die 60-jährige Autofahrerin, die Richtung Freiberg unterwegs war, erfasst das Mädchen mit ihrem Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß und den Sturz auf die Fahrbahn erlitt die 11-Jährige schwere Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.