Stuttgart Story: Die Influencerin

Teil 56. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

„In meinem lieben Schwabenland bin ich geboren und aufgewachsen“, sagt die 17-jährige Theresa aus Stuttgart. Sie hat 1000e „Follower“ bei Instagram, verreist gerne und hat einfach bisher schon sehr viel erlebt. Von ihren Erfahrungen berichtet sie auf Instagram.

Ihre Lieblingsspeise sind Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen! Am liebsten isst sie dieses Gericht in der Mittagspause beim „Kübler“.

Sie besucht ein Sportgymnasium und hat gerade noch, bevor die Kursstufe beginnt, die Chance bekommen, ihre Sprachkompetenz in Kanada zu verbessern.

„Nach wie vor reise ich quer durch die Welt, freue mich über meine so treue Community in Deutschland, wie auch in Kanada, die mir treu folgen und mir jeden Tag bestätigen, dass sie Freude mit mir haben“, sagt Theresa.

Früher war sie leidenschaftliche Kartfahrerin, und hat auf der Kartbahn Gas gegeben, jetzt gibt sie Vollgas bei Instagram und ist glückliche Influencerin 😊

Auf Instagram hat sie tolle Reisefotos und bietet auch Gewinnspiele an.

