Check Neueröffnung: Friseursalon Alexander und Vittorio

Der Haar-Styling-Salon hat in Heslach neu aufgemacht. Er unterscheidet sich aber ganz deutlich von anderen Friseur-Studios.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Heslach. Die HairstylistenAlexander Preßler und Vittorio Arciprete haben sich als Kollegen im Friseursalon Fabien in Stuttgart-Süd kennengelernt. Gemeinsam haben sie nun einen neuen Friseursalon in Heslach eröffnet. Den bezeichnen sie selbst als „Hair-Spa“ also Wellness für die Haare.

Im Salon werden auch Cocktails geschlürft, Blumensträuße gekauft und Events veranstaltet. Man kann hier zum Beispiel seinen Geburtstag feiern. Der Salon ist modern eingerichtet. Metall sowie die Farben schwarz und grau dominieren den hippen Salon.

Mehr Infos wie immer im Netz: www.alexander-vittorio.com

Friseursalon Alexander und Vittorio, Dornhaldenstr. 10/1, Stuttgart-Süd

Tel. 0711/22 07 71 11

Öffnungszeiten Di, Mi+Fr 8-18, Do 10-20, Sa 9-14 Uhr