Brand in Innenstadt von Schorndorf

Die Löscharbeiten bei dem Gebäudebrand einer ehemaligen Gaststätte in der Göppinger Straße dauern immer noch an. Das Feuer war kurz vor 06:00 Uhr von einer Nachbarin entdeckt und umgehend über Notruf gemeldet worden.

Die alarmierte Feuerwehr traf insgesamt 5 Personen an, welche in dem Gebäude im Untergeschoss genächtigt hatten. Davon befanden sich zwei Personen in Lichtschächten und mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Alle fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer aus unbekannter Ursache im Untergeschoss ausgebrochen. Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung von Außen liegen liegen nicht vor. In dem Gebäude ist ein Deutsch-Türkischer Verein und eine Kampfsportschule untergebracht.

Die Göppinger Straße ist zwischen Reinhold-Maier-Platz und Schillerstraße gesperrt und wird umgeleitet. Die Sperrung in der Gmünder Straße in Richtung Urbach wurde aufgehoben.

Die Feuerwehr Schorndorf und ihre Abteilungen werden von den Feuerwehren Weinstadt, Fellbach, Backnang unterstützt und sind mit 91 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen im Einsatz.

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Organisatorischem Leiter und drei Rettungswagen im Einsatz. Die DRK-Ortsvereine Schorndorf und Urbach sind immer noch vor Ort.

Darüber hinaus befanden sich der Oberbürgermeister, der Baubetriebshof, weitere Vertreter der Stadt und Mitarbeiter des Gasversorgers im Einsatz. Die Polizei befand sich mit insgesamt 10 Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Schorndorf übernommen. (pol/mp)