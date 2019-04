Weil der Stadt: 33-Jähriger bei Angriff verletzt

Ein 33-Jähriger wurde am Sonntagmittag in der Eisenbahnstraße durch einen bislang unbekannten Mann angegriffen, bedroht und leicht verletzt. Das spätere Opfer war gegen 13:50 Uhr zu Fuß in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt unterwegs. Ebenso wie der Angreifer hatte er sich zuvor in einem Spiel- und Wettbüro aufgehalten.

Offenbar grundlos und völlig überraschend schlug der Täter ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Er fiel zu Boden und soll überdies getreten worden sein. Dabei verlor er sein Mobiltelefon. Vom Angreifer verfolgt und beschimpft, gelang ihm die Flucht.

Anschließend kehrte der Schläger zum verloren gegangenen Handy zurück, schleuderte es zu Boden und beschädigte es dadurch. Der Täter wurde beschrieben als 35 bis 45 Jahre alter Mann mit schwarzem Haar. Er trug eine auffällige Frisur mit beidseitigem Side Cut und am Oberkopf zum Dutt gebundenem Haar. Er war schwarz gekleidet mit Fließjacke, T-Shirt, Hose und schwarz-grauen Sneakern. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.