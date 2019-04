Crailsheim: Bewaffneter Raubüberfall – Beschuldigter ermittelt

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 01.04.2019 zu einem Raubüberfall in der Straße An den Hecken in Crailsheim. Eine 42-jährige Frau wurde in ihrem Haus überfallen und beraubt. Während der Tat kam es zur Schussabgabe – wie sich zwischenzeitlich herausstellte mittels einer Schreckschusswaffe – durch den männlichen Täter.

Nach intensiven und umfangreichnr Ermittlungen konnte mittlerweile ein 24-jähriger kosovarischer Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an.