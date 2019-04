Zuffenhausen: Schwerer Fahrradunfall

Bei einem Unfall am Dienstag (09.04.2019) in der Wollinstraße hat ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 48-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr auf einem Fuß- und Fahrradweg mit seinem Zweirad die Wollinstraße, als ein 74-Jähriger mit seinem Audi offenbar unaufmerksam von seinem Grundstück ausfuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und in der Folge stürzte der 48-Jährige zu Boden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100. (pol/lm)