Stuttgart-Münster: Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst

Ein 34 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat am Mittwoch (13.01.2019) bei einem Unfall mit einem Pkw im Gewann Schnarrenberg schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 16.45 Uhr verbotswidrig einen Feldweg am Schnarrenberg. An einer Einmündung übersah er offenbar den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (pol/mp)