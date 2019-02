Gaildorf: Blutlache sorgt für Polizeieinsatz

Am Dienstagmittag gegen 15:00 Uhr wurde durch einen Zeugen eine große Blutlache in der Bahnstraße, in der Nähe zum Bahnübergang Kleinaltdorf, festgestellt. In der Lache lag zudem eine verbogene Brille, so dass von menschlichem Blut ausgegangen werden musste.

Aufgrund dieser Beobachtung wurde sofort eine Fahndung nach einer verletzten Person eingeleitet. Mit starken Polizeikräften, samt Polizeihubscharuber und Polizeihunde wurden die Umgebung und die umliegenden Krankenhäuser abgesucht und überprüft. Die Suche verlief jedoch zunächst erfolglos.

Gegen 17:30 Uhr klärte sich die Sache auf. Durch eine Angehörige wurde der Polizei mitgeteilt, dass ihr 72-Jähriger Großvater bereits am Montagabend an der dortigen Stelle ohnmächtig wurde und stürzte. Nach dem Sturz konnte er sich noch selbstständig zur nahewohnenden Enkelin schleppen und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. (pol/mp)