Personenunfall U13: 22-Jähriger verstorben

Stuttgart- Bad Cannstatt. Der 22 Jahre alt Mann, der am Montag gegen 14.00 Uhr an der Waiblinger Straße als Fußgänger von einer Stadtbahn der Linie U13 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden war, erlag am Sonntag (03.02.2019) in den frühen Morgenstunden in einer Stuttgarter Klinik seinen schweren Verletzungen. (pol/mp)