Cannabis Social Club: Legalisierungs- Stammtisch steht an

Am Dienstag laden die „Joint Anhänger“ wieder zum Gruppentreffen ein. Neulinge sind erwünscht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In der Stöckachstraße 53 im Stuttgarter Osten findet das kommende Treffen des Cannabis Clubs statt. Am Dienstag um 18.30 bis 23.30 Uhr tauscht man sich wieder aus und hält sich gegenseitig auf dem neuesten Stand. Der „Legalisierungs-Stammtisch“ findet regelmäßig statt.

Neulinge sind sehr willkommen.

Der Club stellt sich und seine Arbeit vor. Man kann Fragen zum Verein stellen und sich über eine Mitgliedschaft informieren.

Zudem erhält man auch Infos über die medizinische Wirkung von Cannabis, denn darum geht es dem Club vor allem. Es soll die Wichtigkeit der Legalisierung gezeigt werden.

Timo Strohmeyer hat mit 20 anderen Personen den Social Club Stuttgart gegründet. Dort soll in Kürze Cannabis angebaut und konsumiert werden.

„Es ist ein Skandal, dass Cannabis noch nicht legal ist“, sagte er gegenüber Stuttgart Journal. Das will der Cannabis Club in Kürze dringend ändern. Mit aller Macht kämpft man um eine Freigabe der „Joints“ in kleiner personen-bezogener Menge.