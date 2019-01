Club Penthouse: Viel Fun bei der „Birthday“-Party

Am Samstag feierten wieder einmal hunderte Gäste in dem beliebten Club in Feuerbach.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. Hunderte tanzten am Samstag auf den drei Floors im Feuerbacher Club „Penthouse“. Der Club, der verglast neben der Straße thront, war bei der großen „Birthday-Party“ wieder mal gut besucht.

Jeder der vor Mitternacht mit vier Freunden im Schlepptau ankam, bekam eine Flasche Sekt oder Vodka mit Beigetränke kostenlos geschenkt.

Natürlich wurde auf den drei Floors wieder kräftig getanzt.

Dabei sorgten wieder drei ver-schiedene DJs für gute musikalische Untermalung. Im Club 1 gab es Black Beats, RnB, Hip Hop, Old School mit DJ Daddy Key, im Club 2: Reggaeton, House, Uptempo mit DJ Lunex

und im Club 3: 80/90, Mixed Music mit DJ X-Clusiv.