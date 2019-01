Bietigheim-Bissingen: 28-Jähriger raubt 8 Euro – Untersuchungshaft

Seit Freitagnachmittag sitzt ein 28-jähriger Deutscher in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag in der Grünwiesenstraße in Bietigheim einen Raub begangen zu haben. Darüber hinaus hat er Polizeibeamte bedroht und Widerstand geleistet.

Am Donnerstagabend alarmierte eine 60 Jahre alte Frau gegen 21.00 Uhr die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 28-Jährige die Frau, mit der er gemeinsam in einer Sozialunterkunft wohnt, zunächst aufgrund einer Nichtigkeit attackiert haben soll.

Im Zuge dessen habe er sie zu Boden gestoßen, sie dann gegen eine Wand gestellt und schließlich unter Vorhalt eines Teppichmessers die Herausgabe von Bargeld verlangt. Dann nahm er der Frau deren letzte acht Euro ab und flüchtete.

Während die Polizei die Ermittlungen aufnahm, kehrte der Tatverdächtige in das Haus zurück.

Gegenüber den Beamten reagierte er aggressiv. Als ihn ein Polizeibeamter aufforderte, seine Hand aus der Tasche zu nehmen, gehorchte dieser, hielt in der Hand jedoch das Teppichmesser und fuhr die Klinge aus.

Gleichzeitig rammte er mit seinem Körper die Wohnungstür eines Nachbarn auf, flüchtete sich dort hinein und schlug die Tür hinter sich zu. Die Beamten mussten hierauf die Tür auftreten, um ihm nachsetzen zu können.

In der Wohnung forderten sie den 28-Jährigen mehrmals auf, das Messer wegzulegen. Schlussendlich kam er der Forderung nach und gab vor, sich vorläufig festnehmen zu lassen.

Als die Polizisten ihm Handschließen anlegen wollten, wehrte er sich jedoch. Die Beamten überwältigten den Tatverdächtigen schließlich, wobei er leicht verletzt wurde, und brachten ihn zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 28-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Mann in eine Justizvollanstalt einwies. (pol/mp)