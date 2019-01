Club Penthouse: Viel Fun bei „We love Reggaeton“-Party

Am Samstag feierten wieder einmal hunderte Gäste in dem beliebten Club in Feuerbach.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. Reggaeton-Party, das bedeutete tanzbare Black Music wie „Mambo“ oder „Merengue“. Hunderte tanzten am Samstag auf den drei Floors im Feuerbacher Club „Penthouse“. Der Club, der verglast neben der Straße thront, war bei der „We love Reggaeton-Party“ wieder mal gut besucht.

Auf dem ersten Floor, dem größten, lief Reggaeton mit DJ Joan. Auf dem mittleren Floor gab es Hip Hop vom Feinsten von DJ Crazy. Auf dem dritten, dem kleinsten Floor, lief das Beste aus den 80ern und 90ern mit DJ Mac.

Der Dresscode bei der Party lautete: Schrille, trendige, extravagante Kleidung ist erwünscht! Es wurde in bunten Farben (Kleidung und Lichtanlage) gefeiert. Viele stärkten sich vorher noch im Fast Food Lokal nebenan und tanzten dann von 23 bis 5 Uhr morgens.