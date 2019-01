Mit der S-Bahn zum VfB Stuttgart: Behinderungen erwartet

Stuttgart. In der ersten Bundesliga spielt der VfB Stuttgart am Samstag, 19. Januar 2019, in der Mercedes-Benz Arena gegen die Mannschaft des FSV Mainz 05.

Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Der VVS empfiehlt allen Stadionbesuchern, für die Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn das VVS-KombiTicket zu nutzen.

Es gilt nicht nur als Eintrittskarte zum Spiel, sondern auch als Ticket in allen VVS-Verkehrsmitteln im gesamten Netz.



Die Fans sollten auf ihrer Fahrt die Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr beachten. Wegen Bauarbeiten für Stuttgart 21 muss die S-Bahn-Rampe, also die Zufahrt in den S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof, an den Wochenenden zwischen 11. Januar und 17. Februar 2019 gesperrt werden.

An- und abreisende Fans müssen also auch am 19. Januar 2019 mit Fahrplanänderungen, Einschränkungen und längeren Reisezeiten durch die Streckenunterbrechung rechnen.

Da die meisten Linien am Hauptbahnhof enden und umgestiegen werden muss, wird das Fahrgastaufkommen dort sehr hoch sein.

Anreise zum Spiel VfB Stuttgart vs. FSV Mainz:

Da wegen der Bauarbeiten die S-Bahnen nur in beschränkten Maße in den Hauptbahnhof fahren können, werden aus Richtung Herrenberg/Böblingen/Vaihingen keine Zusatzzüge eingesetzt.

Die Fahrgäste werden gebeten, mit den Linien S1 und S2 sowie den Regionalzügen nach Bad Cannstatt anzureisen.

Ab Plochingen fährt um 13.53 Uhr eine zusätzliche S1 zum Neckarpark.

Die Sonderlinie U11 fährt ab Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) über Berliner Platz, Charlottenplatz bis Neckarpark. Sie ist ab 13.05 Uhr bis 15.28 Uhr alle sieben bis acht Minuten unterwegs.

