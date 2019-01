S-Ost: Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 50 Jahre alter Fußgänger hat am Montag bei einem Unfall mit einem Pkw in der Lehmgrubenstraße schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 50-Jährige parkte gegen 15.40 Uhr in der Lehmgrubenstraße sein Auto am Fahrbahnrand, um die selbige zu Fuß zu überqueren, als es zur Kollision mit einem Peugeot einer 25 Jahre alten Frau kam. Die Frau fuhr dabei von der Raitelsbergstraße in die Lehmgrubenstraße und übersah offensichtlich den Mann.

Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden. (pol/mp)