Club Penthouse: Big Ladies Clubbing mit DJ-Superstar

In der frisch renovierten Diskothek kamen am Wochenende wieder Hunderte Partypeople zusammen um gemeinsam mit einer regionalen DJ-Größe abzufeiern.



Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. Ladies hatten wie immer freien Eintritt am Samstagabend beim „Big Ladies Clubbing“ im Club Penthouse.

Zudem gab es ein Geburtstags-Special: Jedes Geburtstagskind aus dem Monat Juli, das mindestens fünf Freunde mitbrachte, bekam eine Flasche Wodka und fünf Red Bull umsonst.

Auch ein bekannter Disc-Jockey war am Start. DJ Boulevard Boo, bekannt vom Radiosender Big FM, legte Platten auf dem Mainfloor auf.

Das hatte Auswirkungen auf die Gästezahl, denn die war am Samstag noch eine Schippe mehr als sonst.

In dem ehemaligen Autohaus mit erhöhter Lage und verglasten Scheiben ging es um 22 Uhr los. Auf drei Floors wurde getanzt.

An der Cocktailbar stärkte man sich mit leckeren Mixgetränken. Auf der Terrasse mit tollem Ausblick „chillte" man in bequemen Sofas und sammelte Kraft für den restlichen Abend.