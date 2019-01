Club Penthouse: Viel Fun bei „Secret Can“-Party

Am Samstag feierten wieder einmal hunderte Gäste in dem beliebten Club in Feuerbach.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. Hunderte tanzten am Samstag auf den drei Floors im Feuerbacher Club „Penthouse“. Der Club, der verglast neben der Straße thront, war bei der „Red Bull Secret Can-Party“ wieder mal gut besucht. Die Firma Red Bull hatte attraktive Preise gesponsert.

Auf den verkauften Red Bull Dosen waren Gewinne plaziert. So wurde eifrig der Energy Drink verzehrt und gehofft dass man zu den Gewinnern gehört. Es gab wieder gepflegten Hip Hop zu hören. Der DJ auf dem Main Floor war extra aus München angereist, um den Gästen einzuheizen.

„Ein toller Club, das muss man mal mitgemacht haben“, freuten sich ein Pärchen aus dem Schwarzwald, das übers Wochenende nach Stuttgart angereist war. Im Restaurant nahm man leckere Häppchen und Cocktails zu sich und tanzte dann auf den drei Floors bis in den Morgengrauen.