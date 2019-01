Maichingen: Großeinsatz nach Brand

Sindelfingen-Maichingen. Zu einem Brandalarm in der Produktionshalle eines Betriebs in der Stuttgarter Straße rückte am Donnerstagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Bei der Verarbeitung von Metall waren vier Fimenmitarbeiter im Alter zwischen 23 und 59 Jahren leicht verletzt worden. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser.

Beim Abpumpen in Fässer schwappte heißes Härtesalz mit einer Temperatur von etwa 300 Grad Celsius gegen 11:30 Uhr auf eine hölzerne Europalette.

Die Palette fing sofort Feuer und brannte unter starker Rauchentwicklung ab. Daraufhin löste die Brandmeldeanlage des Gebäudes aus und der Firmenkomplex wurde geräumt.

Während drei Personen durch Spritzer der heißen Flüssigkeit Verletzungen erlitten, hatte ein Mitarbeiter Rauchgas eingeatmet. Die Feuerwehren Sindelfingen, Maichingen und Darmsheim sowie die Werkfeuerwehr von Mercedes Benz Sindelfingen kamen in insgesamt 12 Fahrzeugen mit 82 Einsatzkräften an den Brandort.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Stuttgarter Straße zwischen 12:00 und 13:30 Uhr komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an der Palette, den Fässern und einem Hubwagen wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.