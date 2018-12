Verletzte nach Schlägerei in der City

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht auf Mittwoch (19.12.2018) an der Fritz-Elsas-Straße zugetragen haben soll. Gegen 02.00 Uhr gerieten offenbar drei Männer im Alter von 20, 25 und 29 Jahren mit drei weiteren, bislang unbekannten, Männern in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte wohl einer der Unbekannten dem 29 Jahre alten Mann Verletzungen zu. Im Anschluss flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die beiden Freunde des Verletzten brachten ihn in ein Krankenhaus. Die nun alarmierten Polizeibeamten nahmen den bislang unklaren Sachverhalt auf und bitten um Mithilfe.

Die drei bislang Flüchtigen wurden von dem Opfer als südländisch aussehend beschrieben. Darüber hinaus konnten die drei Männer keine nähere Beschreibung abgeben. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. (pol/mp)