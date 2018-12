Region: Unfälle durch schneeglatte Straßen

Regopm Stuttgart / Auenwald: Mehrere Autofahrer verunglücken auf schneeglatter Fahrbahn Gleich drei Fahrzeuglenker waren am Donnerstagmorgen gegen 8:15 Uhr an derselben Örtlichkeit in Unfälle aufgrund Schneeglätte auf der Ortsstraße Trailhof in Richtung Oberbrüden verwickelt.

An dem abwärts verlaufenden Straßenabschnitt rutschte sowohl ein 33-jähriger Audi-Lenker, ein 39-hähriger und ein 45-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn und prallten jeweils mit ihren Fahrzeugen an ein und dieselbe Grundstücksbegrenzung. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (pol/mp)