Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Der Partystand ist wieder da

StuttgarterWeihnachtsmarkt: Der Partystand ist wieder da Chefin Brigitte Becker freut sich: „Die Party geht dieses Jahr bei unsweiter“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Blockhaus-Feeling und Glühwein in allen Varianten – Auch in diesem Jahr ist der Partystand am Alten Schloss mit dem sprechenden Elch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt am Start. Hier treffen sich die gut gelaunten Leute jeden Alters um gemeinsam Spaß zu haben. Etwas abseits vom Hauptbetrieb gelegen, Richtung Karlsplatz am Alten Schloss, sticht der Stand aus der Menge heraus.

Hier treffen sich die Partypeople aus aller Welt. Vor allem aus der Schweiz und Österreich sind viele junge Gruppen vor Ort. „Die Partyhütte mit ihrem vielen Holz erinnert uns an unser Heimatland“, sagen die und stoßen an.

Flotte Schlagermusik, nette Servicedamen und eine urig-gemütliche Kneipenatmosphäre – Im Inneren der mobilen Kneipe, die nun im siebten Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommt, gibt es viele skurrile Dekorationen. Zum Beispiel bestehen die Beine der Barhocker aus strammen bayrischen Lederhosenwaden. Im Inneren der Hütte gibt es Heizung, die für mollig warme Atmosphäre sorgt.

Viele Schilder, Postkarten und Figuren aus dem Alpenbereich und Wände, Boden und Decke komplett aus urigem Holz lassen Erinnerungen an den letzten Skiurlaub aufkommen.

Zwei kleine Zusatzräume sorgen dafür, dass rund 50 Besucher – dichtgedrängt – Platz in der Hütte finden. Die Apres¬Ski¬Hütte kommt nur zweimal im Jahr zum Einsatz: Auf dem Cannstatter Wasen und dem Weihnachtsmarkt Stuttgart. Die restliche Zeit des Jahres steht der Stand ungenutzt auf einem Parkplatz in Heilbronn.